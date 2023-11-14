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Состояние Юрия Соломина по-прежнему оценивается как тяжелое

Состояние Юрия Соломина по-прежнему оценивается как тяжелое

Народный артист СССР Юрий Соломин, которого госпитализировали 6 ноября после потери сознания, остается в лечебном учреждении, его состояние стабильно тяжелое, сообщила 14 ноября директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

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