Состояние Юрия Соломина по-прежнему оценивается как тяжелое

Народный артист СССР Юрий Соломин, которого госпитализировали 6 ноября после потери сознания, остается в лечебном учреждении, его состояние стабильно тяжелое, сообщила 14 ноября директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
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