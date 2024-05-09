В Салехарде в День Победы работает автокинотеатр

В День Победы сотрудники салехардского центра молодежи организовали уличный кинотеатр. Советские военные фильмы показывают в кунге грузовика, стилизованного под боевой блиндаж, передает корреспондент агентства «Север-Пресс».
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