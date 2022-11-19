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«Дзюба может грезить европейскими чемпионатами, но «Сочи» – единственный нормальный вариант. В Росси больше никто не возьмет». Широков об Артеме

Роман Широков считает переход в «Сочи» оптимальным решением для форварда Артема Дзюбы. «Единственная команда, которая на что-то претендует и может себе позволить пригласить Дзюбу, – это «Сочи».

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