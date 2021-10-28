Мировое обозрение

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«Не отдадим врагу советской Одессы!»

«Не отдадим врагу советской Одессы!»

Расчет советского пулемета «Максим» поддерживает атаку пехоты в бою под Одессой Ситуация на море Положение Одессы ухудшалось («Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности»).

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