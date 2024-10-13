Плохая лососевая путина повлияет на российский рынок

Плохая лососевая путина в этом году не приведет к дефициту рыбы и икры, но изменит экономические условия в этом секторе на долгосрочную перспективу, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.