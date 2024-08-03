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Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали в прыжках в высоту, мужчины – на 100-метровке и в метании молота

Легкая атлетика Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Прыжки в высоту 20:55 Фавориты: Ярослава Магучих (Украина), Никола Олислагерс (Австралия), Элинор Паттерсон (Австралия), Ирина Геращенко (Украина), Елена Куличенко (Кипр).

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