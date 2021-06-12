Греция продлила разрешение на въезд россиян до 21 июня

Власти Греции продлили до 21 июня разрешение на неограниченный приезд граждан России при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесённом COVID-19 и наличии антител.
Власти Греции продлили до 21 июня разрешение на неограниченный приезд граждан России при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесённом COVID-19 и наличии антител.
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