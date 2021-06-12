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Греция продлила разрешение на въезд россиян до 21 июня

Греция продлила разрешение на въезд россиян до 21 июня

Власти Греции продлили до 21 июня разрешение на неограниченный приезд граждан России при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесённом COVID-19 и наличии антител.

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Елена Мамонова
Там летом очень хорошо!

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