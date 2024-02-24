На Смоленщине планируют благоустроить более 30 общественных пространств

Министр архитектуры и строительства Смоленской области призвал смолян вносить свои предложения по вопросу благоустройства городов В Смоленской области в 2024 году благоустроят 31 общественную и 43 дворовых пространства.
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