Цифровой помощник для карьеры: 42 процента жителей Краснодарского края готовятся к собеседованиям с помощью ИИ

Цифровой помощник для карьеры: 42 процента жителей Краснодарского края готовятся к собеседованиям с помощью ИИСогласно совместному исследованию «Авито Работы» и «МТС Линк», почти половина жителей Краснодарского края уже используют нейросети, чтобы чувствовать себя увереннее на встречах с работодателями.