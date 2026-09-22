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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев рассмешил партнеров по сборной, шлепнувшись в квадрате. Он объяснил падение неудачным перехватом Дивеева: «Я из-за него расстроился»

Сборная России начала подготовку к осенним товарищеским матчам. Пресс-служба национальной команды опубликовала ролик о первом дне сбора: футболисты прибыли в расположение сборной, прошли медосмотр, поработали в зале и провели первую тренировку на поле под руководством главного тренера Валерия Карпина .

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