Соболев рассмешил партнеров по сборной, шлепнувшись в квадрате. Он объяснил падение неудачным перехватом Дивеева: «Я из-за него расстроился»

Сборная России начала подготовку к осенним товарищеским матчам. Пресс-служба национальной команды опубликовала ролик о первом дне сбора: футболисты прибыли в расположение сборной, прошли медосмотр, поработали в зале и провели первую тренировку на поле под руководством главного тренера Валерия Карпина .