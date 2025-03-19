Моя семья. Счас...
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Что за устаревшие штампы

Что за устаревшие штампы

Однажды к менеджеру по персоналу в фармацевтической компании пришёл на собеседование молодой парень спортивного телосложения.

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Ингерман Ланская
лапша на уши...
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