Однажды к менеджеру по персоналу в фармацевтической компании пришёл на собеседование молодой парень спортивного телосложения.
Что за устаревшие штампы
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Ингерман Ланская
лапша на уши...
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1 д.
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Однажды к менеджеру по персоналу в фармацевтической компании пришёл на собеседование молодой парень спортивного телосложения.
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