На Аллее легенд «Филадельфии» откроют скульптуру Аллена Айверсона

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Скульптура бывшего защитника «Сиксерс» Аллена Айверсона будет установлена на Аллее легенд клуба, где уже есть скульптуры Чарльза Баркли, Уилта Чемберлена, Мориса Чикса, Билли Каннингема, Джулиуса Ирвинга, Хэла Грира, Бобби Джонса, Мозеса Мэлоуна и Дольфа Шейса.