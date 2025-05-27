Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Ученые нашли новый ключ к лечению болезни Альцгеймера: белок в астроцитах ускоряет потерю памяти

Команда из Института нейронаук Университета Барселоны (University of Barcelona Institute of Neurosciences, UBneuro) обнаружила ранее неизвестный механизм, ускоряющий когнитивный спад при болезни Альцгеймера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх