Ученые нашли новый ключ к лечению болезни Альцгеймера: белок в астроцитах ускоряет потерю памяти

Команда из Института нейронаук Университета Барселоны (University of Barcelona Institute of Neurosciences, UBneuro) обнаружила ранее неизвестный механизм, ускоряющий когнитивный спад при болезни Альцгеймера.
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