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Арман Царукян: «Гейджи – сбитый летчик, наш бой с Топурией был бы в десять раз круче»

Боец UFC Арман Царукян считает, что ему не пошла на пользу победа Джастина Гейджи над Илией Топурией .

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