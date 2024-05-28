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TAC: РФ, отводя свои войска в 2022 году, начала тактику по истощению ВСУ

TAC: РФ, отводя свои войска в 2022 году, начала тактику по истощению ВСУ

Издание The American Conservative связало передислокацию военных России в Херсонской и Харьковской областях в 2022 году с заранее спланированной стратегией.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Чушь собачья!  Российские войска могли применять тактику на истощение не отводя войска с уже освобожденных территорий.  Отвод был обусловлен ошибками ГШ, что привело к окружению войсковой группировки, которую Суровикину пришлось с потерями уводить через Днепр из Херсона.  Отводы от Купянска и Харькова ,- типа &quot;жесты доброй воли&quot; от недостатка решимости воевать всерьёз из-за давления &quot;партии мира&quot; в правительстве.  Это привело к потере уже освобожденных территорий и дало время врагу для перегруппировки  и поставки дополнительного вооружения. Тем более, что вся логистика врага - ж/д,  мосты, виадуки, узловые станции нашими национал-предателями не уничтожались.  Российским войскам это вылилось в дополнительные тысячные потери личного состава.
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