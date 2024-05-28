TAC: РФ, отводя свои войска в 2022 году, начала тактику по истощению ВСУ

Александр Лагуткин

Чушь собачья! Российские войска могли применять тактику на истощение не отводя войска с уже освобожденных территорий. Отвод был обусловлен ошибками ГШ, что привело к окружению войсковой группировки, которую Суровикину пришлось с потерями уводить через Днепр из Херсона. Отводы от Купянска и Харькова ,- типа "жесты доброй воли" от недостатка решимости воевать всерьёз из-за давления "партии мира" в правительстве. Это привело к потере уже освобожденных территорий и дало время врагу для перегруппировки и поставки дополнительного вооружения. Тем более, что вся логистика врага - ж/д, мосты, виадуки, узловые станции нашими национал-предателями не уничтожались. Российским войскам это вылилось в дополнительные тысячные потери личного состава.