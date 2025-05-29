Специалисты РЖД провели сварку рельсов для ВСМ Москва – Петербург

Это важно для понимания свойств металла после скрепления «Российские железные дороги» провели на экспериментальном полигоне опытную сварку рельсов для высокоскоростных железнодорожных магистралей, сообщила пресс-служба компании.
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