Невролог Гайфутдинов: признаки инсульта появляются за несколько дней до приступа

Нарушение речи, онемение конечности, приходящая слепота указывают на приближающийся инсульт. Об этом в субботу, 18 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов.