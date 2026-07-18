Невролог Гайфутдинов: признаки инсульта появляются за несколько дней до приступа

Нарушение речи, онемение конечности, приходящая слепота указывают на приближающийся инсульт. Об этом в субботу, 18 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов.
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