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ИА Регнум

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Невролог Гайфутдинов: признаки инсульта появляются за несколько дней до приступа

Невролог Гайфутдинов: признаки инсульта появляются за несколько дней до приступа

Нарушение речи, онемение конечности, приходящая слепота указывают на приближающийся инсульт. Об этом в субботу, 18 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов.

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