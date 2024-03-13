Путин: Украина пытается атаковать регионы РФ, чтобы помешать выборам

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости заявил, что главная цель атаки украинских дронов на российские регионы заключается в том, чтобы сорвать президентские выборы или помешать их проведению.
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