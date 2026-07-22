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«Ролан Гаррос» стал первым «Большим шлемом», который предложил теннисистам долю от доходов турнира (The Guardian)

«Ролан Гаррос» стал первым турниром «Большого шлема», который предложил игрокам долю от доходов турнира, как сообщает The Guardian.

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