Жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 человек

В Калининграде разоблачена масштабная схема фиктивной регистрации граждан. Житель одной из квартир на улице Киевской за несколько месяцев зарегистрировал более 250 человек, но не собирался предоставлять им жилье.
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