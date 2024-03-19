Автоэксперт назвал оптимальное время для замены зимней резины на летнюю

Замена зимних шин на летние — это как раз тот случай, когда торопиться точно не стоит. О том, когда можно спокойно «переобувать» машину, «Известиям» 19 марта рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.