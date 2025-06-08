Генерал Зорин: Поезда с телами боевиков ВСУ начнут движение к границе через час

Минобороны: Репатриационные поезда с телами готовы выдвинуться в сторону границы с Украиной.В скором времени в сторону границы с Украиной начнут двигаться репатриационные поезда, в которых также находятся тела украинских солдат.
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