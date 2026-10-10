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РЕН ТВ

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Царь ИИ хочет подсадить весь мир на американский суперинтеллект

Царь ИИ хочет подсадить весь мир на американский суперинтеллект

РЕН ТВ Знаете, некоторые вещи, которые происходят в мире, выглядят страшно, но страшными не являются.

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