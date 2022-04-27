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Россия 6 мая проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Россия 6 мая проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Руководитель правовой секции постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций Сергей Леонидченко сообщил, что Российская Федерация проведет 6 мая неформальное заседание Совета безопасности ООН касательно украинского конфликта.

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