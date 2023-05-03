«Засуньте коронацию себе в задницу!» Фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» во время матчей кричали про короля Великобритании Карла III

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Фулхэм» (2:1). По сообщениям обозревателя The Athletic Джеймса Пирса, во время матча фанатская трибуна «Ливерпуля» скандировала: «Засуньте коронацию себе в задницу!» Речь идет о коронации короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.
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