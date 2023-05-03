Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

«Засуньте коронацию себе в задницу!» Фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» во время матчей кричали про короля Великобритании Карла III

«Засуньте коронацию себе в задницу!» Фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» во время матчей кричали про короля Великобритании Карла III

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Фулхэм» (2:1). По сообщениям обозревателя The Athletic Джеймса Пирса, во время матча фанатская трибуна «Ливерпуля» скандировала: «Засуньте коронацию себе в задницу!» Речь идет о коронации короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх