В Деденево дерево рухнуло на парковку и оборвало провода ЛЭП

В подмосковном Деденево упавшее из-за сильного ветра дерево повредило несколько автомобилей на парковке и оборвало провода линии электропередач, которые теперь свисают до земли.
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