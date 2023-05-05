Гуманитарная помощь поступит на передовую от ветеранов Афганистана

Ялта уже не первый раз отправляет гуманитарную помощь на передовую бойцам СВО. На этот раз для тех, кто не только сражается сам, но и спасает других – военным медикам, сообщила на своем аккаунте мэр Ялты Янина Павленко Представители отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» при поддержке администрации собрали и доставили военным докторам медицинские препараты и необходимые инструменты для полевых госпиталей.