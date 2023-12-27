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Зимний Бизнес-Прием прошел во Владивостоке

Зимний Бизнес-Прием прошел во Владивостоке

6 декабря во Владивостоке прошел Зимний Бизнес-Прием, который собрал более 250 руководителей и собственников компаний, первых лиц ведущих предприятий города, представителей власти, а также руководителей и членов общественных организаций и объединений.

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