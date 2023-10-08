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Артиллерия Армии обороны Израиля начала обстрелы территории соседнего Ливана

Артиллерия Армии обороны Израиля начала обстрелы территории соседнего Ливана

Один из районов на юге Ливана подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Армии обороны Израиля. Об этом сообщается в официальном аккаунте израильских вооруженных сил.

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