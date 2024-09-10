Госветклиники ЯНАО сделали скидку на стерилизацию кошек и собак до 29 сентября

Владельцам питомцев в ЯНАО сделают скидку на кастрацию (стерилизацию) собак и кошек от 30 до 50%. Акция «Осенний Марафон» проходит в государственных ветклиниках и продлится до 29 сентября, сообщили в окружной службе ветеринарии.
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