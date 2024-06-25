В центре Махачкале произошла новая перестрелка с бандитами

Двое неизвестных из машины открыли огонь по сотруднику полиции, 25 июня сообщает ТАСС. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщается, что сотрудник патрульно-постовой службы, подошедший к подозрительному автомобилю — черной ладе приора — был обстрелян находящимися в машине двумя неизвестными, одетыми в темную одежду.