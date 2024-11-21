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В Госдуме прокомментировали использование ракет «Орешник» на Украине

В Госдуме прокомментировали использование ракет «Орешник» на Украине

Приняв решение об использовании баллистических ракет «Орешник», президент РФ Владимир Путин демонстрирует, что российская армия готова защищаться от атак противника любыми доступными средствами, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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