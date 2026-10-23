© Максим Богодвид/РИА НовостиРоссийские компании уже в октябре могут экспортировать 500 тыс. тонн дизеля в рамках договоренностей по поставкам в Соединенные Штаты и на мировой рынок.
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