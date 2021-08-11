Архитектор, партизаны, ФЗО и хор - 11 августа в истории Карелии

Памятные и знаменательные даты из истории Республики Карелия11 августа 1929 года родился Владимир Иванович Антохин (1929-2003), архитектор, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР, заслуженный архитектор Российской Федерации.
Памятные и знаменательные даты из истории Республики Карелия11 августа 1929 года родился Владимир Иванович Антохин (1929-2003), архитектор, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР, заслуженный архитектор Российской Федерации.
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