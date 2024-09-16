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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина – самая высокорейтинговая теннисистка на турнире в Сеуле. Букмекеры не верят, что она дойдет до финала

Дарья Касаткина станет самой высокорейтинговой участницей турнира WTA-500 в Сеуле. Помимо 13-й ракетки мира на турнире вступят еще четыре игрока из топ-20 – Людмила Самсонова (15), Беатрис Хаддад Майя (16), Диана Шнайдер (17) и Марта Костюк (18).

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