Касаткина – самая высокорейтинговая теннисистка на турнире в Сеуле. Букмекеры не верят, что она дойдет до финала

Дарья Касаткина станет самой высокорейтинговой участницей турнира WTA-500 в Сеуле. Помимо 13-й ракетки мира на турнире вступят еще четыре игрока из топ-20 – Людмила Самсонова (15), Беатрис Хаддад Майя (16), Диана Шнайдер (17) и Марта Костюк (18).