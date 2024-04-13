Пауков не убивать, ничего не выпекать: традиции и строгие запреты 14 апреля в день Марии Египетской Юлия СоколоваВ воскресенье, 14 апреля 2024 года, православные отмечают день памяти преподобной Марии Египетской, известной как грешница, которая нашла путь к раскаянию.
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