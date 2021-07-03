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«Что за ##### ты несешь? Херовое решение». Кириос поругался с судьей, но они с Винус вышли во 2-й круг «Уимблдона» в миксте

В пятницу Ник Кириос и Винус Уильямс вышли во второй круг «Уимблдона» в миксте. Они обыграли Остина Крайчека и Сабрину Сантамарию – 6:3, 3:6, 7:5.

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