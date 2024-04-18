Минобороны: силы ПВО сбили ракеты «Точка-У», Vampire, БПЛА и воздушные шары

Украинские военные ночью 18 апреля выпустили по территории России 20 беспилотников, 19 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и две оперативно-тактические ракеты «Точка-У».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии