Кортни Лав оправдали в мемуарах о Курте Кобейне: «Не была монстром»

Американский гитарист Терстон Мур выпустил автобиографию, в которой помимо прочего поделился трогательными воспоминаниями о совместных выступлениях с культовой гранж-группой Nirvana и дне смерти ее солиста Курта Кобейна.
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