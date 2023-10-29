FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 730 подписчиков

Кортни Лав оправдали в мемуарах о Курте Кобейне: «Не была монстром»

Кортни Лав оправдали в мемуарах о Курте Кобейне: «Не была монстром»

Американский гитарист Терстон Мур выпустил автобиографию, в которой помимо прочего поделился трогательными воспоминаниями о совместных выступлениях с культовой гранж-группой Nirvana и дне смерти ее солиста Курта Кобейна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх