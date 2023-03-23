Инфореактор

1 084 подписчика

НАТО: Западу нужно готовиться поддерживать Украину на долгосрочной основе

НАТО: Западу нужно готовиться поддерживать Украину на долгосрочной основе

Западным странам нужно быть готовыми поддерживать Киев на долгосрочной основе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх