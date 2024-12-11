«Агроэкспорт»: 84% российского экспорта моллюсков приходится на Китай

Россия значительно увеличила поставки моллюсков в Китай, Южную Корею и Белоруссию. При этом, по данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт», с января по октябрь больше всех российских моллюсков купили в КНР — 84%.
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