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Директор «Ахмата» о поиске нового тренера: «Мы работаем. Не могу комментировать все: про Юрана или что-то еще. Это домыслы и слухи»

Ранее грозненский клуб расторг контракт с Сергеем Ташуевым по согласию сторон. Это первая отставка сезона в Мир РПЛ.

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