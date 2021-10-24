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Владимир Путин поставил диагноз коллективному Западу

МОСКВА, 24 октября 2021, Институт РУССТРАТ. В ходе своего выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин поставил диагноз коллективному Западу: «А те, кто после окончания холодной войны, об этом мы тоже много раз говорили, почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то что им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит – теперь уже у них, и никто не в силах остановить мгновение, каким бы прекрасным оно ни казалось».

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