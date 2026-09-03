Фермеры написали открытое письмо в поддержку коллеги, которого оштрафовали из-за упавшего БПЛА на поле

Царьград Фото: коллаж Царьграда Вопиющий случай в Ростове-на-Дону: фермеру выписали штраф за то, что его поле поджёг БПЛА.
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