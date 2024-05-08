Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем Победы, запись поздравления опубликована в Telegram-канале госкорпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии