Шум, который не стоит на месте: инженерные границы пассивной акустической классификации

От SOSUS 1954 года до китайской базы данных 2026-го — одна задача, одно ограничениеПод водой нет света, зато есть звук.
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