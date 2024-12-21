По закону должны пересчитать и добавить: что положено пенсионерам, у которых есть стаж с 1991 по 2002 года Ольга БезродняяДля пенсионеров со стажем до 2002 года есть возможность повысить свои пенсионные выплаты.
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