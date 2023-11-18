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«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на фильм «Брат 2». Командами руководят двоюродные братья Заварухины

«В чем сила, брат? Двоюродный Брат 2 на Арене уже сегодня», – говорится в телеграм-канале челябинцев.

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