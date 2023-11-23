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5колесо

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Свежие комментарии

  • vasvaskorsh
    Джипарт нормальный производитель, я с этими запчастями в какую только глушь не заезжал, и ничего, все нормально было....«Автопарк» переда...
  • MaxIM
    А чем еще у нас газели обслуживать, только оригиналы и вот г-парт теперь есть. Я и то, и то беру смотря что в наличии...«Автопарк» переда...
  • Alex640
    Их много кто использует как замену прямым оригиналам, это известная марка на рынке. В этом плане лучше нашего произво...«Автопарк» переда...

Не хуже иномарок: в Твери представили новую линейку дорожно-строительной техники UMG

Не хуже иномарок: в Твери представили новую линейку дорожно-строительной техники UMG

Новый колесный экскаватор E200W эксплуатационной массой до 18 450 кг является одним из самых компактных в своем классе: габаритная длина в транспортном положении составляет 8920 мм (с рукоятью длиной 3 м).

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