Не хуже иномарок: в Твери представили новую линейку дорожно-строительной техники UMG

Новый колесный экскаватор E200W эксплуатационной массой до 18 450 кг является одним из самых компактных в своем классе: габаритная длина в транспортном положении составляет 8920 мм (с рукоятью длиной 3 м).
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