Тайная доктрина

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В поисках нового дома: преобразование планет

В поисках нового дома: преобразование планет

Аuriel Astro   В поисках нового дома: преобразование планет Когда шла Вторая мировая война, молодой американский писатель Джек Уильямсон размышлял о бедствиях простых людей, о безрассудстве Гитлера, о том, к чему может привести власть, окажись она не в тех руках, и какие последствия могли бы быть, если у фашистов были бы более продвинутые технологии, да и вообще, какой бы характер был у войны, начнись она позже, скажем, лет через 40, когда оружие в разы усовершенствовано? Последствия могут быть фатальными для всей планеты, а её оставшимся в живых обитателям пришлось бы искать себе новый дом.

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Юрий Ильинов
Катрен “Шаг за шагом – уже движение!” Сколько можно обсуждать проблему? Она не решается в обсуждении! Она перерождается в вечную тему! И, конечно, не умрёт без движения! Люди не спешат действовать! Живут по принципу: «и это пройдёт»! Нужно Новому Миру уже соответствовать, Или жить: как кому повезёт! Люди сегодня «плывут» по течению! Считают, что не надо действовать! Жизнь – это обстоятельств стечение! Значит, надо лучшего ждать! Так бывало всегда на Свете! Но сегодня совсем другая стезя! Человек будет жить в Новом Завете, Поверьте, это совсем не возня! Сегодня Эпоха меняет Эпоху! Человеку предстоят испытания! Он должен с Планетой идти в ногу! Жизнь нельзя превращать в скитания! Столетия людей без изменений, Но сегодня наступает другая Эпоха! Независимо от людей произойдёт смена, Счастье, что не будет потопа! Люди не понимают, что есть Конец! Повторяю, Эпоха меняет Эпоху! Кто-то от Бога получит Венец, И перейдёт в Новый Мир сходу! Но таких людей, действительно, мало! Тьма играет в свою игру! В Небе за людей тревожно стало, Для людей появилось слово: умру! Люди не хотят понять, что есть Вечность! Это касается Бога и Его частей! Нужно в прошлом оставить беспечность, Нужно прекратить буйство страстей! Кто-то уйдёт, а кто-то продолжит! Только живые перейдут Границу, Вечность – это для человека жизнь, Живые, Истории перевернут страницу! Нужно решиться и изменить жизнь! Что толку в существовании? Нужно решить: «быть или не быть»? Лучше продолжить повествование! Поверьте, люди – частицы Создателя! Частицы вечны, как и, конечно, Целое! Людям надо уйти из обывателей, И перейти в Братство Белое! Проблема Преображения в вас! За Вами Историческое решение! Пророк сегодня для Вас есть Спас! С ним надо к Богу начать движение! Нужно не обсуждать, а делать! Обстоятельства заставят Вас! Сознание людей пора переделывать, Наступает Исторический час! Не надо обсуждать, что есть Истина? Эволюция Мира всё равно состоится! Надо слушать Бога, а не смотреть в тину, Русь Святая всё равно возродится! Сегодня эти слова – для Вас фантазия! Но верящий Богу знает, что будет так! Неожиданно, ибо это Бога – акция! Поверьте, для Создателя – это пустяк! Много раз Вас прошу: захотите! Для Неба важнее всего Ваша Воля! Главное к Создателю Вы приходите, Тогда и поменяется людей доля! Нужно не обсуждать, а делать! Начтите хоть первый шаг! Проявите, наконец, смелость, Человек сегодня есть Бог или Маг! Шаг за шагом – уже движение! Тьма спешит убрать лишних! У Света тоже есть намерение, Нельзя допустить быть лишним! Два потока сошлись в одном! Нужно отобрать самое лучшее! Кто-то из людей пойдёт на дно, Люди никогда не бывают лишними! Тьма отбирает в свою пользу! Свет отбирает людей для Завтра! Люди должны верить в свою Звезду, В этом и есть Создателя Правда! Аминь. Отец Абсолют. https://www.youtube.com/watch?v=uFidRMqgMIM
Юрий Ильинов
Стереотипные схемы взаимодействия в паре Знание этих сценариев может помочь преобразовать Вашу жизнь. Сценарий по цивилизации Арктида Даму «от Арктиды» легко узнать по фразе типа: «Нам было так хорошо, я ему так нравлюсь, но не подумайте, ничего плохого не было (под плохим понимается секс)». В варианте арктической Спящей Царевны отношение к сексу – это отношение к тяжелой и нудной обязанности, которую «скорее бы отбыть». А еще лучше – ее избежать. Такие ключевые качества данной цивилизации (вариант 4), как стремление быть первым, лучшим, могут проявляться в том, что человек будет настойчиво и упорно овладевать какой-нибудь сексуальной техникой, но, используя ее, останется на своем пьедестале гордыни, никак не согласовывает действия и не стремится к взаимному слиянию с партнером. Имеет место как бы эффект «техники ради техники». Для такого человека секс – не обоюдный обмен энергиями, а повод для демонстрации своих непревзойденных достоинств и способностей. --- П.С. Очень много женщин и мужчин находятся под этим эгрегором. Осознав эти программы в себе можно начать развивать свою чувствительность, учиться прислушиваться к партнеру, учиться энергообмену для проживания совместного состояния счастья.

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