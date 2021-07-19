Аuriel Astro В поисках нового дома: преобразование планет Когда шла Вторая мировая война, молодой американский писатель Джек Уильямсон размышлял о бедствиях простых людей, о безрассудстве Гитлера, о том, к чему может привести власть, окажись она не в тех руках, и какие последствия могли бы быть, если у фашистов были бы более продвинутые технологии, да и вообще, какой бы характер был у войны, начнись она позже, скажем, лет через 40, когда оружие в разы усовершенствовано? Последствия могут быть фатальными для всей планеты, а её оставшимся в живых обитателям пришлось бы искать себе новый дом.